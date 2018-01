Tamponamento tra mezzi pesanti in A4, tre veicoli coinvolti e 6 chilometri di coda

Incidente tra tre mezzi pesanti in A4, gravi disagi al traffico. È successo poco dopo le 13 di mercoledì, nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro: nessuno dei conducenti è rimasto ferito a seguito del tamponamento, ma il gasolio riversato sull'asfalto ha reso necessario la chisura del tratto autostradale per garantire la pulitura del manto stradale e la rimozione dei veicoli incidentati. Durante le operazioni di messa in sicurezza è stata chiusa anche l'entrata alla città sul Lemene in direzione Venezia.

Soccorsi sul posto

A seguito dell'incidente sono intervenuti sul posto il personale di Autovie venete, i soccorsi meccanici e la polizia stradale, che ha avuto il compito di gestire il traffico che ne ha inevitabilmente risentito: in breve tempo si è formata una colonna di veicoli, che attorno alle 14.30 ha raggiunto i 6 chilometri di lunghezza. I veicoli intransito sono stati reindirizzati verso la A28.