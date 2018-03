Tamponamento a catena in autostrada ad Arino: nessun ferito ma 8 chilometri di coda

Non solo traffico bloccato a Mestre e a Marghera (DETTAGLI): anche in autostrada è stata una mattinata da dimenticare. Verso le 8.40 di lunedì si è verificato uno schianto con 4 veicoli coinvolti nel tratto di A4 compreso tra il bivio del Passante di Mestre e Padova est, subito dopo l'area di servizio di Arino di Dolo. L'impatto all'altezza del chilometro 371.

Lunghe code

Per fortuna non si sono registrati feriti a causa del tamponamento, ma i veicoli hanno occupato le corsie di marcia. Per questo motivo il traffico è stato fatto transitare in corsia di emergenza e subito si sono formate lunghe code, che hanno raggiunto anche gli 8 chilometri. Sul posto gli agenti della polizia stradale e 4 mezzi con gli ausiliari di Cav inviati dal Centro operativo di Mestre della società che gestisce l'arteria a pagamento. Quest'ultimi si sono occupati di mettere in sicurezza la zona e di segnalare gli ostacoli in carreggiata agli automobilisti.

Nessun ferito

Il soccorso meccanico ha liberato le corsie per favorire lo smaltimento degli incolonnamenti. Inevitabili i rallentamenti anche nei minuti successivi alla riapertura completa alla viabilità.