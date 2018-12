Incidente in via Carducci fra tre auto: un ferito lieve, traffico bloccato

Un incidente è accaduto venerdì mattina verso le 10.50 in centro a Mestre, via Carducci. Un impatto che ha coinvolto tre auto, una delle quali, una Fiat Panda di colore scuro, si è rovesciata. Ferito in maniera lieve, dalle prime constatazioni, il conducente dell'utilitaria ribaltata, che però sarebbe riuscito a venire fuori in maniera autonoma dalla macchina. Il traffico ha subito un pesante contraccolpo, con incolonnamenti e rallentamenti. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorsi. L'intervento si è risolto nel giro di qualche ora, con la rimozione dei mezzi incidentati.