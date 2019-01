Auto fuori strada finisce rovesciata in fosso: un ferito trasportato all'ospedale FT

Poco prima delle 19 di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca' Corniani a Caorle per un'auto andata fuori strada e finita rovesciata nel fosso: ferito il conducente. I pompieri accorsi da Portogruaro hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto l'autista, che è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Messe in atto le operazioni di recupero dell'autovettura.