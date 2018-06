Camion tampona un autobus di studenti che tornano da scuola: un ferito in codice giallo

Incidente nel pomeriggio di giovedì in località San Gaetano a Cavarzere. Come riporta il Gazzettino, attorno alle 13.30, un camion che trasportava radicchio ha tamponato un autobus con all'interno soprattutto studenti che stavano tornado a casa dopo scuola. Ad avere le conseguenze peggiori, il conducente del camion, finito al pronto soccorso in codice giallo.

Soccorsi sul posto

Non è chiara la dinamica dell'incidente, con ogni probabilità il conducente dell'autobus aveva rallentato in prossimità di una fermata o di un tratto di strada piuttosto stretto per favorire il passaggio dei mezzi in direzione opposta, ma il camionista non se ne sarebbe accorto, finendo la propria corsa proprio addosso al bus e rimanendo incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto immediato è stato l'intervento di una squadra di vigili del fuoco di Cavarzere, supportati dalla polizia locale e dai carabinieri. Ai sanitari del 118 è spettato il compito di prestare i primi soccorsi al ferito e trasportarlo poi al pronto soccorso.

Disagi al traffico

I giovani all'interno del bus ne sono usciti con diverse contusioni, che hanno spinto i genitori a trasportarli per sicurezza all'ospedale per un controllo. Disagi non indifferenti si sono registrati sul fronte traffico, in un momento della giornata in cui la strada del Gorzone è piuttosto trafficata. Gli agenti della Municipale, per evitare di creare ingorghi, hanno deviato il flusso dei veicoli in movimento su strade secondarie, fino al recupero dei mezzi incidentati. Le operazioni di soccorso sono terminate attorno alle 17.