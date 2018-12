Incidente tra due auto, una è della polizia locale: tre i feriti

Tre persone ferite e due auto coinvolte: questo il bollettino dell'incidente avvenuto giovedì sera verso le 22 in via Giovanni da Verrazzano a Mestre. Una delle macchine interessate è della polizia locale.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con due squadre, a loro il compito di estrarre il conducente da una Fiat Stilo e i due agenti della Municipale dalla vettura di servizio. Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118, intervenuto con più ambulanze. Le operazioni di primo soccorso un'ora dopo lo scontro erano ancora in corso, così come le verifiche sulla dinamica dell'impatto.