Auto nel fossato, un ferito in un incidente stradale

Nel tardo pomeriggio di domenica un incidente stradale è accaduto a Gaggio di Marcon e una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, per estrarre la macchina dal fossato in cui è finita uscendo di strada, e i soccorsi del Suem 118 per le prime cure al coinvolto. Stando ai primi rilievi il ferito non sarebbe in gravi condizioni. Nel canale dove è finita la vettura non c'era acqua.