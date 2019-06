Carambola in autostrada, cinque feriti: uno è grave

Un incidente tra tre auto si è verificato sabato pomeriggio, intorno alle 18, lungo l'autostrada A4. Tra San Donà di Piave e Meolo i tre veicoli, per cause ancora da accertare, si sono scontrati. Quattro persone sono rimaste lievemente ferite, mentre una di loro in condizioni gravi è stata elitrasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo che il suo mezzo è uscito di strada ed è finito nel fossato.

Sul posto sono intervenuti, oltre al Suem, anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. Nello scontro è rimasta coinvolta anche un'auto adibita al trasporto di organi che però stava trasportando sacche di sangue.

