Incidente in via Orlanda, impatto fra un'auto e una moto: traffico bloccato

Un incidente fra un'auto e una moto ha messo in ginocchio il traffico cittadino mercoledì, verso le 18, in via Orlanda, all'altezza di porto Cavergnago. Sul posto i vigili del fuoco, il Suem e la polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Risulterebbero feriti nell'impatto, non in modo grave. Circolazione in tilt probabilmente anche in vista della partita della Reyer femminile mercoledì sera.