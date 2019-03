Incidente in Valsugana: muore motociclista veneziano

I soccorsi sono stati vani. Un motociclista veneziano, il 58enne Franco Lazzaro di Olmo di Martellago, ha perso la vita sabato in un incidente sulla strada statale "Valsugana". Stava dirigendosi a Trento a bordo della sua moto. L'impatto mortale si è verificato al bivio di Levico, in provincia di Trento.

In volo all'ospedale

Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica di quanto è successo, verso le 16.30, quando Lazzaro, operaio di Porto Marghera, stava raggiungendo il Trentino per un giro. La sua grande passione era la moto e spesso usciva nei fine settimana. Dopo l'impatto contro una vettura, condotta da un uomo del posto, i soccorsi del 118 giunti in loco hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il motociclista è stato trasportato in volo verso l'ospedale di Trento. Una corsa contro il tempo che purtroppo si è rivelata inutile. Il tratto di strada in questione è tristemente noto per una serie di incidenti mortali.