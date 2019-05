Perde il controllo della macchina, auto distrutta contro un albero: una ferita

La conducente di una automobile è rimasta coinvolta in un incidente stradale nel pomeriggio di lunedì a Musile di Piave in via delle Cooperative.

Macchina contro un albero

Il mezzo, finito fuori strada, è finito contro un albero e si è ribaltato. La donna alla guida è stata estratta dalla macchina: i vigili del fuoco hanno dovuo sbloccare la portiera, rimasta incastrata dopo l'incidente. La ferita è stata quindi presa in cura dal Suem 118.