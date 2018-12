Incidente a Noale: auto si ribalta, ferito un anziano

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Mestrina a Noale, poco prima delle 19 di giovedì, per soccorrere un automobilista rimasto ferito dopo essersi rovesciato con la vettura. I pompieri accorsi da Mestre con due automezzi, tra cui l'autogru, hanno messo in sicurezza la Ford Fiesta ed estratto l'anziano, rimasto incastrato nell'abitacolo. Il personale sanitario del Suem 118 ha stabilizzato il ferito che è stato trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate circa un'ora.