Tragico schianto sulla regionale a Noale: anziana muore scaraventata nel fosso

Esce dal passo carraio della sua abitazione e si scontra contro una Volkswagen Passat che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. Tragico incidente stradale verso le 19.30 di lunedì sulla strada regionale "Noalese", nel territorio della città dei Tempesta. A perdere la vita è stata Assunta Masiero, una 86enne che al momento dello schianto si trovava al volante della sua Fiat Cinquecento vecchio modello rossa. Il conducente dell'altro veicolo, sulla cinquantina, è rimasto quasi illeso, nonostante lo shock.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La dinamica della tragedia è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione locale, intervenuti sul posto anche per gestire la viabilità non distante dal distributore Q8 e dallo stabilimento Co.Ind. Il traffico è stato scaraventato nel caos e il tempo necessario la strada è stata interdetta al transito, salvo poi istituire un senso unico alternato. Dalle prime informazioni, la vittima si sarebbe immessa con l'intenzione di svoltare verso Noale tagliando la strada al conducente della Volkswagen Passat, che invece stava transitando in direzione Santa Maria di Sala. Devastante l'impatto, quasi frontale: l'anziana al volante è stata scaraventata all'esterno dell'abitacolo, mandando in frantumi il parabrezza. Dopodiché il veicolo avrebbe continuato d'inerzia la sua marcia, finendo sopra alla vittima.

Per questo motivo sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di liberare l'anziana e di mettere in sicurezza la zona. Al medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell'86enne, ma fin da subito si è capito che lo scenario era compromesso.