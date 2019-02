Incidente in A4, auto sotto un camion: un ferito portato via in elicottero

Due incidenti, di cui uno grave, si sono verificati nel pomeriggio di mercoledì 13 febbraio lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste, all’altezza di Portogruaro. Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro. Chiusi gli svincoli in entrata di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Istituita l’uscita obbligatoria a San Donà di Piave. Gli incidenti sono accaduti verso le 16.30 nel tratto in cui erano state precedentemente segnalate code.

L'elicottero

Nel primo caso – il più grave - una macchina, modello Audi A3, ha tamponato un mezzo pesante, infilandosi sotto l’autoarticolato. Ferita la conducente del veicolo leggero che è stata elitrasportata in ospedale. Le squadre dei pompieri accorse da Motta di Livenza, Portogruaro e Mestre anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, la donna alla guida dell’Audi A3, rimasta bloccata nell’abitacolo dell’auto, sotto la parte posteriore di un autoarticolato straniero. La donna è stata stabilizzata dal personale del suem 118 ed elitrasportata all’ospedale dell’Angelo di Mestre dove è stata ricoverata in rianimazione e si trova in prognosi riservata. Sul posto gli ausiliari di Autovie Venete e la polstrada per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Poco più tardi, a distanza di pochi metri da dove era accaduto il primo sinistro, due auto sono entrate in collisione. In questo secondo incidente è rimasta ferita una persona.