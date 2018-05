Schianto all'incrocio a Pianiga: 5 donne e una bambina all'ospedale. Elicottero sul posto

Si è rischiato grosso, perché le occupanti della Mercedes dopo lo schianto sono rimaste incastrate nell'abitacolo, con l'acqua del fossato che potenzialmente avrebbe potuto annegarle. Sono state liberate grazie all'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti verso le 18 di giovedì assieme ai sanitari del 118 in via Volpino a Pianiga, a pochi metri dal confine con Santa Maria di Sala.

L'incidente

E' stato lì che, per cause al vaglio dei carabinieri della tenenza di Dolo, con ogni probabilità per una mancata precedenza in corrispondenza del crocevia, una Mercedes con a bordo 5 donne residenti a Noale (tra cui una bambina) e una Kia Sportage condotta da una signora di Murelle di Villanova di Camposampiero si sono scontrate.

In 6 all'ospedale

La Kia dopo un'improvvisa sterzata verso destra sarebbe finita di muso dentro il fossato adiacente a via Marinoni, sulla destra rispetto alla direttrice di marcia della Mercedes, che invece ha finito la propria corsa sempre nel corso d'acqua, ma cappottandosi. Al volante una 52enne della Città dei Tempesta, con la madre e la zia. Tra loro anche una bambina e un'altra parente. Vista la dinamica, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero del 118 di Padova: una volta stabilizzata, una 76enne è stata elitrasportata nel nosocomio euganeo in codice rosso, anche se non verserebbe in pericolo di vita. Un'altra coinvolta, con ogni probabilità la conducente, è stata trasportata in ambulanza all'Angelo di Mestre, mentre altre 2 occupanti, non gravi, sono state caricate in ambulanza e portate a Dolo. Un'altra contusa ha invece ricevuto le cure del pronto soccorso di Mirano.

Polemiche per la sicurezza

La bambina, che si trovava sul seggiolino apposito, è apparsa molto provata ma per fortuna non ha riportato traumi. Anche l'automobilista che si trovava sull'altro veicolo ha necessitato delle cure dei sanitari del Suem. L'incrocio è rimasto bloccato per alcune ore, soprattutto per la delicatezza delle operazioni di recupero dei mezzi coinvolti. Sul posto anche il sindaco di Pianiga, Massimo Calzavara. In tanti tra i residenti hanno lamentato la pericolosità degli incroci della zona, chiedendo la predisposizione di una rotonda.