Schianto fra 3 macchine, due persone soccorse dal Suem 118 e portate all'ospedale

Incidente stradale sabato pomeriggio tra 3 autovetture, sulla Romea, in località Lughetto nel Comune di Campagna Lupia: due le persone rimaste ferite, non sarebbero in pericolo di vita secondo le prime informazioni. Sono state trasportate all'ospedale. Intervenuta la squadra mobile di Mira e il Suem 118. Verso le 17.40 i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell'accaduto.

I rilievi

I pompieri, arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118 per essere trasferiti all'ospedale. Sul posto le forze dell'ordine hanno deviato il traffico e hanno compiuto i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco verso le 18.30 erano in fase di ultimazione.