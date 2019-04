Incidente fra auto e moto: portato via un ragazzo in elisoccorso

L'impatto è accaduto lunedì pomeriggio, verso le 16.15, a Santa Maria di Sala, tra via Desman e via Rivale, all'altezza della frazione di Sant'Angelo. Coinvolte una macchina e una moto. Su questa viaggiava un giovane del '93, L.B., rimasto ferito gravemente. Soccorso dall'elicottero dal Suem 118 è stato portato all'ospedale dell'Angelo a Mestre, dove si trova ricoverato in Rianimazione per traumi al torace e al cranio. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e i soccorsi. In fase di verifica la dinamica dell'incidente. L'incidente tra auto e moto potrebbe essersi verificato nel corso di una manovra di sorpasso.