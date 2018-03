Improvviso schianto tra un'auto e il tram: nessun ferito ma linea bloccata per mezz'ora

Lo schhianto c'è stato, ma per fortuna non si sono registrati feriti. Alle 21 circa di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza della rotatoria di via San Donà a Mestre per lo scontro tra un'auto e un convoglio del tram. Il muso del veicolo è stato completamente distrutto, tant'è vero che sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

La linea del servizio pubblico è stata interrotta per circa mezz'ora, dopodiché le condizioni di sicurezza per la ripresa della linea T1 sono state di nuovo assicurate. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate verso le 22 circa.

