Schianto sulla strada per la spiaggia: traffico in tilt a lungo e 6 feriti portati all'ospedale

Traffico nel caos dalle 7.30 di domenica per un tamponamento a catena che ha coinvolto 3 veicoli sulla Treviso Mare tra le località Lazzeretto e Millepertiche, nel territorio di Musile di Piave. A un certo punto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, alcuni veicoli si sono scontrati all'altezza del distributore "Tap", in direzione delle spiagge.

Viabilità nel caos

La viabilità era già in difficoltà a causa dei pendolari della tintarella che si sono messi al volante alla volta delle località balneari, ma dopo l'incidente le code si sono fatte sentire in modo pesante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con più ambulanze: sarebbero state 6 le persone trasportate in ospedale perché bisognose di accertamenti sanitari. Si è reso necessario l'apporto anche dei vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza il punto dello schianto.

"Ammasso di lamiere incredibile"

"Ho contato 7 ambulanze con in più l'elisoccorso, che si è alzato e poi è ritornato - dichiara un'automobilista - 2 camion dei pompieri e 4 macchine dei carabinieri. Ho visto un ammasso di lamiere incredibile". Un altro automobilista, invece, dichiara che alle 10 era ancora bloccato: "Ci hanno detto che ci vorrà ancora mezz'ora per la rimozione dei veicoli - spiega - ho visto 2 elisoccorsi e 3 ambulanze".