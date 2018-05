Incidente tra Noale e Robegano: schianto scooter-furgone, 32enne in Rianimazione

Un uomo di 32 anni seriamente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto martedì mattina verso le 9.30. Si trovava alla guida del suo scooterone Yamaha, quando, giunto all'incrocio del Pioppeto, a metà strada tra Noale e Robegano, si è schiantato contro un furgone Doblò con le insegne di Telecom. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri giunti sul posto. Lo scontro è stato violento, il giovane scooterista è finito contro la fiancata dell'altro veicolo ed è stato sbalzato dalla sella, riportando diversi traumi.

Grave in ospedale

Il personale sanitario del 118 si è preso cura di lui prima di caricarlo in ambulanza e trasportarlo all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova ricoverato al reparto di Rianimazione. Non sarebbe in pericolo di vita, ma vista l'entità delle ferite è tenuto sotto osservazione. Il traffico all'incrocio - un punto ad elevato scorrimento, che collega anche Scorzè con Salzano - è andato in difficoltà a lungo, con forti rallentamenti soprattutto nella fase dei rilievi e di rimozione dei veicoli, affidata alla ditta Autosoccorsi Ghedin.