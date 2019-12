Si indaga sull'incidente stradale in cui è morto Bruno Ruvoletto

Una cinquantenne (D.Z., di Galta di Vigonovo) è indagata nel procedimento per omicidio stradale avviato in seguito all'incidente in cui è morto l'83enne Bruno Ruvoletto. La donna era alla guida della Fiat Punto che nel tardo pomeriggio di lunedì 2 dicembre ha investito l'anziano pedone, scaraventandolo in fosso lungo via Pascoli, a Vigonovo. Soccorso dall'ambulanza, Ruvoletto è deceduto in ospedale poche ore più tardi. La pm ha anche disposto un accertamento tecnico non ripetibile per ricostruire la dinamica e le responsabilità del sinistro.

Ruvoletto, che aveva lavorato una vita in una fabbrica di scarpe della Riviera del Brenta, non si era sposato e viveva da solo. Ha lasciato un fratello, due anziane sorelle e alcuni nipoti. I familiari si sono rivolti all'agenzia Studio3A-Valore per chiedere risarcimento. I funerali non sono stati ancora fissati, in attesa del nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria. Per ora non è stata disposta l’autopsia.