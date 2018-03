Investe una giovane che attraversa sulle strisce e se ne va: automobilista denunciato

L'ha investita e poi si è allontanato a bordo della sua Skoda Fabia, salvo poi tornare sui propri passi non prima di avere contattato i propri familiari. Una mossa che non è bastata a un 39enne del posto per evitare una denuncia per omissione di soccorso da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi. L'incidente verso le 19.30 in via Olmo a Martellago, più o meno all'altezza della pizzeria Rialto.

Giovane all'ospedale

A un certo punto il conducente non è riuscito ad arrestare la propria marcia in tempo e ha impattato contro una 21enne residente poco distante che stava passeggiando con il cane: la giovane è stata scaraventata a terra, riportando un trauma alla spalla. "L'abbiamo vista dolorante - racconta un testimone - i sanitari del 118 l'hanno immobilizzata e l'hanno caricata a bordo dell'ambulanza. Il traffico è andato in difficoltà, ma comunque si riusciva a transitare".

Dopo gli accertamenti, la denuncia

Lo schianto sulla strada provinciale, all'altezza dell'intersezione con via Calvi: "I carabinieri hanno cercato testimoni tra gli avventori del ristorante - conclude il residente - ho avuto l'impressione ne avessero trovati un paio". Accertamenti che hanno avuto una svolta dopo pochi minuti, quando sul luogo dell'incidente si è presentato l'automobilista 39enne spiegando di essere stato lui a travolgere la giovane donna. Al termine dei rilievi, poi, l'inevitabile segnalazione all'autorità giudiziaria.