Madre travolta e uccisa. L'automobilista indagata per omicidio: «Non l'ho vista»

È stato aperto un fascicolo di indagine dal sostituto procuratore Barbara Sabattini sull'incidente che ieri è costato la vita a Florentina Ionita, donna romena di 38 anni investita a Ponte di Piave (Treviso) mentre camminava verso casa insieme alla figlia piccola. Risulta indagata una 40enne originaria di San Donà di Piave: era lei alla guida della Skoda Roomster che ha urtato la donna, colpendola da dietro mentre si trovava sul ciglio della strada. Lo riporta TrevisoToday.

La testimonianza dell'investitrice

La tragedia è avvenuta intorno alle 18.30 lungo il rettilineo di via Vittoria, che porta da Levada verso l'incrocio di Busco. Secondo le prime ricostruzioni Florentina Ionita, che lavorava come impegata presso un commercialista di Chiarano, sarebbe stata centrata in pieno dalla macchina in un punto in cui l'illuminazione pubblica è praticamente assente. La 40enne investitrice sostiene infatti di non essersi neppure accorta della presenza della donna e della bambina. La procura di Treviso ha disposto il sequestro dell'autovettura.