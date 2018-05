Attraversa la strada: viene investito in pieno da un taxi. Pedone grave portato all'Angelo

L'auto non è riuscita ad arrestare la propria corsa in tempo, travolgendolo in pieno. Preoccupante incidente stradale giovedì mattina sul Terraglio, in località Favorita: per cause ancora al vaglio del reparto motorizzato della polizia locale, un tassista ha investito un pedone che stava attraversando la strada non distante dall'intersezione con via Nigra. Si tratta di un 30enne residente poco distante.

Gravi condizioni

Lo sventurato è rovinato sull'asfalto, riportando pesanti traumi. I sanitari del 118 sono stati costretti a intubare il ferito, poi trasportato d'urgenza all'ospedale dell'Angelo di Mestre e ricoverato in Rianimazione. Decisive per capire l'evoluzione del quadro sanitario le prossime ore: la prognosi è riservata a causa di ripercussioni all'addome e al capo. "Ho visto il taxi distrutto dopo l'impatto - ha dichiarato un testimone - speriamo che il giovane si salvi".

Ricovero in Rianimazione

Il tassista, S.G., 59enne di Martellago, che stava guidando un Volkswagen Candy in direzione dell'aeroporto di Treviso, si è subito fermato per prestare soccorso. A bordo si trovava una turista francese che di lì a poco avrebbe dovuto raggiungere il Canova per tornare in madrepatria.