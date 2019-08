Incidente sulla Jesolana: frontale tra scooter e camper, muore avvocato

Tragico incidente stradale venerdì pomeriggio a Caposile, lungo la Jesolana. Un uomo di 60 anni è morto, mentre una donna di 51 è ricoverata all'ospedale in gravi condizioni. La vittima è Piero Santin, noto avvocato di Jesolo. La coppia era a bordo di uno scooter MT3 che si è scontrato con un camper che proveniva dalla direzione opposta.

Lo scooter viaggiava in direzione Jesolo quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, ha sbandato e invaso la corsia di marcia opposta. L'autista del camper ha cercato di evitare l'impatto, ma è stato impossibile. Tra i due mezzi si è verificato un semi-frontale ed entrambi gli scooteristi sono stati sbalzati sull'asfalto. L'uomo è morto sul colpo, la donna è stata portata al pronto soccorso. Illeso, invece, il conducente del camper.