Schianto nella notte a Jesolo, due persone ferite all'ospedale

Incidente nella notte a Jesolo. Al vaglio delle forze dell'ordine le cause che hanno portato, attorno all'1 di giovedì, all'impatto tra due automobili che stavano percorrendo via Adriatico. A seguito del sinistro, uno dei due conducenti coinvolti è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso.

L'intervento dei soccorsi

Immediato sul posto è stato l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, il cui compito è stato quello di estrarre da uno dei mezzi coinvolti la persona rimasta incastrata, oltre che mettere in sicurezza i due veicoli incidentati. I sanitari del Suem 118 hanno quindi preso in cura i feriti, trasportandoli all'ospedale, mentre la polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli sono terminate attorno alle 3.30, con il ripristino della normale viabilità.