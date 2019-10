Frontale a Jesolo: morto un uomo, feriti padre e figlio

Un uomo di 37 anni ha perso la vita in un incidente stradale tra due automobili avvenuto a Jesolo, in via Roma, nel tardo pomeriggio di oggi. Nello schianto è rimasto ferito un altro uomo, alla guida del secondo veicolo, e il figlio piccolo: entrambi, pare, in modo lieve. I vigili del fuoco e le ambulanze del 118 sono subito intervenuti per soccorrere le persone coinvolte ma per il 37enne non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarlo sul posto, invano. Si tratta di M.T., originario della Romania e residente a Jesolo.

Incidente mortale

Le due macchine si sono scontrate frontalmente, finendo semidistruttre di traverso sulla carreggiata. Le pattuglie della polizia locale hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica dello schianto. Sarebbe stata l'auto del 37enne, per motivi ancora da chiarire, a sbandare. Avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro l'altro veicolo, un van della Volkswagen. La strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire i soccorsi.