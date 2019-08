Esce di strada con lo scooter, perde la vita un 70enne

Lo scooter ha sbandato all'improvviso ed è finito fuori strada. L'uomo che lo guidava, un 70enne, è stato sbalzato sull'asfalto. I soccorritori hanno cercato di salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto giovedì nel primo pomeriggio a Jesolo, a poche ore dalla tragedia che si è verificata lungo la Romea, a Codevigo, nel Padovano, dove avevano perso la vita due chioggiotti.

Lo scooter stava percorrendo la strada che porta a Ca' Pirami quando, per cause ancora da chiarire, è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli.