Schianto auto-moto, due all'ospedale. Bloccato l'autista, guidava ubriaco

Un altro brutto incidente è avvenuto ieri sera a Jesolo lungo la regionale 43 nel punto in cui poche settimane fa un altro schianto portò alla morte di quattro ragazzi di 22 anni. Stavolta l'impatto è stato tra una macchina guidata da un 21enne della provincia di Verona e una moto su cui viaggiava una coppia, un uomo e una donna di Musile sui 40 anni: i veicoli - per motivi ancora da chiarire - si sono scontrati e i due a bordo della moto sono finiti a terra, feriti. Lei è più grave, presenta lesioni serie agli arti inferiori ed è stata trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre; lui se l'è cavata meglio, comunque con una serie di fratture. Nessuno dei due è in pericolo di vita.

Ubriaco alla guida

Stando alle prime informazioni, il conducente dell'auto, una Fiat 500, non si sarebbe fermato subito: avrebbe proseguito la corsa per qualche centinaio di metri, per poi fermarsi e tornare a piedi sul luogo dell'incidente. Sottoposto agli accertamenti tossicologici da parte della polizia locale di Jesolo, è risultato avere un tasso alcolemico di oltre 1,5 (per i neopatentati il limite è zero); di conseguenza è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Saranno le indagini a stabilire le responsabilità dei conducenti nel sinistro.