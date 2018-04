Schianto a Jesolo fra tre veicoli: auto distrutte e feriti, atterrato l'elicottero del Suem

Un preoccupante incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di sabato nel territorio di Jesolo, all'incirca a metà strada tra il Lido e Jesolo Paese. Tre veicoli, per motivi in fase di accertamento, sono stati coinvolti in uno scontro che ha avuto luogo all'altezza dell'incrocio tra via Roma Destra e via Mameli. Le macchine sono carambolate sulla strada, fuori controllo e parzialmente distrutte.

Una persona via in elicottero

Una volta lanciato l'allarme sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso, con il personale sanitario impegnato a prendersi cura dei feriti. È stato chiesto pure l'intervento dell'elicottero del Suem, atterrato a pochi metri dal punto dello schianto. Presenti anche le pattuglie della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre le persone dagli abitacoli. Sarebbero tre le persone rimaste infortunate, la più grave delle quali è stata caricata sul velivolo del 118 per essere trasportata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Verso le 13 la carreggiata risulta chiusa con il traffico deviato su vie alternative.