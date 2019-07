Auto contro un platano, morto un 28enne

Una nottata tragica sulle strade di Jesolo. Oltre al terribile incidente in cui sono morti quattro ragazzi a Ca' Nani, un altro giovane di 28 anni ha perso la vita in uno schianto stradale avvenuto poche ore più tardi, alle 5 del mattino di domenica 14 luglio. Il ragazzo deceduto, Brian Merletti, era originario di Ascoli Piceno e si era trasferito in zona per motivi di lavoro: era impiegato come infermiere nella Cardiologia dell'ospedale di San Donà di Piave.

Incidente mortale

L'incidente è accaduto in via Roma Sinistra, sempre a Jesolo: l'auto che il 28enne stava guidando è finita fuori strada, schiantandosi contro un platano. I pompieri provenienti dal precedente incidente di Ca' Nani hanno estratto il conducente, rimasto incastrato alla guida, e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo è stato dichiarato morto. I carabinieri hanno eseguito i rilievi.

Il ricordo dei colleghi

Un collega della Cardiologia di San Donà ha espresso così il proprio cordoglio: «Lo ricordiamo con il suo sorriso e per la sua vitalità travolgente, che ha portato nel nostro gruppo una leggerezza intelligente, che ci ha arricchiti anche nel lavoro».