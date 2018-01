Finisce col furgone nel bacino dell'Idrovora a San Stino: conducente in salvo in extremis

All'improvviso, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo del furgone ed è finito dritto nel canale dell'idrovora a San Stino di Livenza. L'allerta è scattata poco prima della 3 della notte tra martedì e mercoledì in località Lison: il conducente, di nazionalità straniera, è riuscito per fortuna a uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo, dopodiché è stato sottoposto alle cure dei sanitari del 118 ed è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni, però, non desterebbero preoccupazione.

Sommozzatori e autogru

Al chilometro 54+700 della strada statale Triestina, oltre ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, si sono portati anche i vigili del fuoco. I sommozzatori si sono assicurati che nessun'altra persona si trovasse all'interno dell'abitacolo, dopodiché sono iniziate le manovre di recupero del veicolo con l'autogru. Alle operazioni, concluse alle 5.30 circa, ha partecipato anche una squadra del distaccamento dei pompieri di Portogruaro.