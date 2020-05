Macchina fuori controllo finisce nel fiume. Automobilista illeso

I vigili del fuoco hanno recuperato nel pomeriggio una macchina che si era inabissata la notte scorsa nel fiume Brenta, in località Punta Gorzone, nei pressi di Ca’ Pasqua, a Chioggia. L'automobilista aveva perso il controllo della macchina ed era andato fuori strada, finendo in acqua. Fortunatamente era riuscito a venire fuori dall'abitacolo e a mettersi in salvo, illeso.

I sommozzatori si sono portati sul posto stamattina e, con il supporto di una barca fluviale, hanno iniziato le ricerche dell'automobile, individuandola alcune ore più tardi grazie all’impiego dell’ecoscandaglio. Il veicolo si trovava a 6 metri di profondità e a circa 80 metri di distanza dal punto in cui era sprofondato. È stato agganciato da un sommozzatore con delle fasce per poi essere issato in strada con il verricello dell’autogru.