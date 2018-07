Schianto in tangenziale, auto carambola e finisce contro il guardrail. Feriti lievi

L'auto fuori controllo finisce semidistrutta dopo l'impatto con il guardrail. L'incidente verso le 16 di mercoledì sulla tangenziale di Mestre, all'altezza del bivio tra la direzione Belluno e l'aeroporto. Le conseguenze per gli occupanti (una famiglia olandese) non sarebbero troppo gravi, anche se il figlio, un bambino, è stato portato all'ospedale per accertamenti. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivate le pattuglie del Coa di Udine e i vigili del fuoco, impegnati a mettere la carreggiata in sicurezza ed eseguire i rilievi del caso. Non è stato necessario chiudere la strada.