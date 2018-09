Ciclista travolto da un'auto perde la vita

Tragico incidente stradale venerdì pomeriggio a Malcontenta di Mira. Un uomo di cinquant'anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. Lo schianto si è verificato intorno alle 16 lungo via Foscara per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale.

Il veicolo, condotto da un trentenne, ha centrato il ciclista che è morto sul colpo. Inutile ogni tentativo di rianimarlo da parte degli operatori del 118. Gli agenti della polizia municipale stanno cercando, in queste ore, di ricostruire la dinamica dell'accaduto.