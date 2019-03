Schianto a Marghera. Bettin: «Rivedere la viabilità e aumentare i controlli»

Un incidente stradale si è verificato stamattina all’incrocio tra via Minotto e via Beccaria a Marghera. Sarebbe l'ultimo di una serie, sempre nello stesso punto, tanto che il presidente della Municipalità, Gianfranco Bettin, chiede un intervento dell'amministrazione. Tra le cause della pericolosità del tratto, segnala Bettin, c’è «l’aggravio di traffico registratosi con l’apertura del collegamento diretto con la zona commerciale sull’asse via Fratelli Bandiera, via Minotto, via Beccaria e la nuova via Fermi. L’apertura di via Fermi, in realtà, doveva essere sperimentale e chiediamo, perciò, di verificarne l’impatto, come promesso dal Comune».

Ingombro dei bus turistici

Non solo. Secondo Bettin pesano anche «l’assenza di controlli sia sul traffico che sui mezzi parcheggiati, soprattutto tenendo conto che nella zona circolano molti autobus turistici, in particolare a servizio di uno specifico flusso coreano. Tali autobus spesso parcheggiano in modo selvaggio, ostruendo o restringendo le strade, invadendo le aiuole, creando problemi al movimento dei mezzi. Situazioni analoghe si registrano anche altrove, ad esempio in via Rizzardi e in via Paolucci e zone limitrofe».