Tragica vacanza in Austria: incidente in moto, perde la vita un idraulico di Salzano

Finisce contro il guard-rail con la moto e viene disarcionato, finendo nel torrente adiacente. Tragico viaggio in terra austriaca per Michele Angiolelli, 48enne residente a Robegano di Salzano: per cause ancora al vaglio delle autorità locali sabato pomeriggio ha perso la vita a causa di un incidente stradale mentre si trovava in sella al suo motociclo in Carinzia, sulla Katschbergstraße, in località Trebesing: una strada di montagna non rettilinea caratterizzata, a giudicare dalle immagini, da barriere laterali piuttosto basse.

L'incidente fatale

Stando ai media austriaci, il 48enne stava transitando in direzione Spittel quando ha impattato contro il guard-rail ed è rovinato nel fiume adiacente, il Lieser, riportando gravi traumi. Sarebbe deceduto sul colpo per poi venire trascinato dalla forza dell'acqua per un paio di chilometri. Per il recupero della salma si è reso necessario l'intervento di almeno un elicottero con personale di salvataggio, il quale ha calato un verricello per raggiungere il corpo del motociclista ormai privo di vita all'altezza di una roccia.

Cordoglio a Salzano

Il 48enne, molto appassionato di calcio ed esperto da anni nel settore della termoidraulica, lascia nel dolore i parenti e una compagna. La notizia dell'accaduto ha raggiunto nella giornata di domenica Salzano, dove la vittima era piuttosto conosciuta per via del suo lavoro. Gli accertamenti delle autorità austriache sono durati a lungo: la strada dove si è verificato l'incidente è stata interdetta al transito per il tempo necessario, mentre sul punto dell'impatto si sono concentrati i rilievi delle forze dell'ordine. Secondo quanto dichiarato da un portavoce delle forze dell'ordine ai media austriaci, testimoni avrebbero dichiarato che il 48enne abbia perso il controllo della moto in corrispondenza di una curva verso sinistra non molto pronunciata.