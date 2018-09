Investe un ciclista e si dà alla fuga, pirata della strada denunciata

Subito dopo aver investito un ciclista, anziché fermarsi e soccorrerlo aveva premuto l’acceleratore e se n’era andata. Le telecamere di sorveglianza hanno incastrato una donna «piratadella strada», responsabile dell’incidente avvenuto lo scorso 17 luglio lungo via Nazionale a Mira. L’automobilista, una 33enne di origini romene, è stata denunciata per omissione di soccorso.

Decisive le telecamere

Lo schianto si era verificato all’altezza della stazione di servizio Q8. La 33enne, nonostante gli inviti dei testimoni a fermarsi, si era dileguata. Mentre il ciclista, di Fiesso, era stato accompagnato all'ospedale per le ferite gli agenti avevano dato il via alle indagini per dare un volto e un nome al pirata. Decisiva è stata la registrazione effettuata dal varco di controllo installato sul ponte di Oriago grazie alla quale è stato possibile individuare una serie di auto che potevano corrispondere a quella che aveva investito il ciclista. "E' stata richiesta al Ced della direzione generale della Motorizzazione una interrogazione massiva di tutte le vetture che assomigliavano a quella che dopo aver causato l'incidente non si era fermata. Con la selezione delle immagini e ulteriori verifiche si è risaliti alla responsabile", spiega il comandante della polizia locale Mauro Rizzi.Alla 33enne è stata anche sospesa la patente. “Con questa operazione si conferma l'utilità dei nuovi sistemi di videosorveglianza attivati da questa Amministrazione comunale”, commenta l’assessore alla Sicurezza Fabio Zaccarin.