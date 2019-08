Schianto tra un'auto e una moto lungo la Romea: un ferito grave e traffico nel caos

Grave incidente stradale giovedì pomeriggio lungo la strada statale Romea. A scontrarsi, secondo le prime informazioni, un'auto e una moto nel territorio di Mira, al chilometro 119,900 nei pressi dell'IperLando. Il bilancio è di un ferito grave. Si tratta del centauro, che con l'impatto è stato sbalzato sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem, che lo hanno stabilizzato e accompagnato all'ospedale Dell'Angelo di Mestre per sottoporlo alle cure del caso. L'uomo ha riportato diverse fratture a un braccio e a una gamba ma sarebbe sempre rimasto cosciente. E' ricoverato in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. I carabinieri hanno eseguito i rilievi mentre la polizia locale si è occupata di dirigere il traffico, che ha subìto notevoli rallentamenti. In entrambe le direzioni si sono formate code.