Ciclista travolto e ucciso da un'auto

Stava pedalando in sella alla sua bici da corsa quando un'auto lo ha travolto. Con l'impatto ha sfondato il parabrezza e poi è finito sull'asfalto. Non c'è stato niente da fare per un ciclista 49enne, di Villanova di Camposampiero, investito giovedì pomeriggio a Mira, all'incrocio tra via Nazionale e via Don Minzoni.

In quello stesso punto, esattamente due anni fa, perse la vita un altro appassionato della due ruote, anche in quel caso dopo essere stato centrato da un'auto. La dinamica dello schianto di giovedì pomeriggio è ancora al vaglio della polizia locale. Da una prima ricostruzione sembra che la macchina, guidata da una signora, stesse svoltando a sinistra in via don Minzoni quando ha investito il ciclista, che pedalava lungo via Nazionale.