Schianto frontale a Moniego: 4 feriti all'ospedale e viabilità nel caos FOTO

Lo schianto è stato devastante, ma per fortuna non si sarebbero registrati feriti gravi. almeno stando alle prime informazioni. Preoccupazione poco dopo le 18 di venerdì a Moniego di Noale dove, per cause ancora al vaglio della polizia locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, una Ford Focus station wagon e una Fiat Cinquecento si sono scontrate frontalmente in corrispondenza del ponte vicino all'intersezione tra via degli Ongari e via Capitelmozzo.

I soccorsi

Sul posto si soo portati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona. I medici si sono presi cura degli occupanti dei due veicoli: in tutto sarebbero stati 4 i feriti trasportati in ospedale con codici non gravi. Per loro traumi e contusioni, ma non si troverebbero in prognosi riservata. L'incidente ha subito scaraventato nel caos la viabilità della località noalese, con lunghe code in entrambi i sensi per superare la zona di Capitelmozzo.