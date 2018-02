Tragedia sul Terraglio, insegnante elementare investita e uccisa da un'automobile

Tragedia sulla strada a Preganziol (Treviso), lungo il Terraglio, poco dopo le 7.15 di venerdì. Una insegnante, la 62enne Anna Michilin, residente da lungo tempo nel comune trevigiano ma originaria di Mestre, è stata travolta e uccisa da un'auto in transito in direzione Venezia. L'esatta dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione: ciò che si sa è che alla guida della macchina, una Opel Meriva, si trovava un 84enne residente nella zona. L'episodio è avvenuto nei pressi della chiesa parrocchiale di Preganziol.

Soccorsi vani

Purtroppo i tentativi di rianimazione da parte degli infermieri del Suem 118 si sono rivelati inutili: il decesso è sopraggiunto 45 minuti dopo l'intervento del personale sanitario. Sull'incidente indaga ora la polizia locale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti lungo entrambe le direzioni di marcia. Molto scosso e sotto choc l'anziano al volante della Opel, nei cui confronti scatterà nelle prossime ore una denuncia per il reato di omicidio stradale. Anna Michilin viveva in via Galiazzo e lascia due figli.

Lutto alla "Fusinato"

In poco tempo la terribile notizia ha raggiunto anche le scuole elementari "Fusinato", situate nel quartiere de La Favorita a Mestre. E' lì che Anna Michilin lavorava ed è sempre lì che i suoi studenti l'aspettavano al momento della campanella della prima ora di lezione. Un'insegnante molto stimata e ben voluta, capace di fare gruppo non solo tra i bambini che seguiva, ma anche tra i colleghi.