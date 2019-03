Un'anziana donna travolta e uccisa sulle strisce pedonali

È stata investita da un'automobile ed è morta per le ferite riportate: Gabriella Zanini, 78enne di Salzano, ha perso la vita stamattina, travolta da una macchina che transitava in via Roma all'altezza della nuova rotonda vicino al supermercato Coop. Stando a quanto accertato, al momento dell'incidente la donna stava attraversando sulle strisce pedonali. La persona alla guida del veicolo non ha frenato in tempo e l'ha urtata con forza, facendola finire a terra. Subito sul posto è arrivata un'ambulanza, ma i tentativi di soccorso sono stati vani. La polizia locale di Mirano si è occupata dei rilievi.