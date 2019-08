Auto in canale a Jesolo, morta una donna

Una donna di 36 anni ha perso la vita stamattina a Jesolo, nella zona di Ca' Masocco, dopo essere finita in un canale a lato strada con la sua automobile. Stava percorrendo via Lio Maggiore, una strada sterrata, quando ha perso il controllo del mezzo. Per lei non c'è stato nulla da fare. È morta probabilmente annegata prima che qualcuno potesse soccorrerla.

I soccorsi

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, intorno alle 10, la donna (originaria della Moldavia, residente a Musile di Piave) era già stata estratta da alcuni passanti. Inizialmente c'era il sospetto che a bordo potessero trovarsi altre persone, quindi sono stati fatti intervenire i sommozzatori: la perlustrazione del canale Caligo, però, ha dato esito negativo. Sul punto dell'incidente, oltre ai pompieri di Jesolo e ai sommozzatori da Mestre, sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia locale. La zona è stata anche sorvolata dall'elisoccorso. Stando alle prime informazioni, la donna lavorava in una proprietà lungo via Lio Maggiore.