Schianto frontale nella notte, morta una donna di Cavarzere

Una donna di 37 anni di Cavarzere, Cinzia Baccaglini, deceduta per le gravi ferite riportate in un incidente stradale. È l'epilogo di uno schianto avvenuto stanotte nel territorio di Loreo, in provincia di Rovigo, a poca distanza dal confine con il Veneziano.

Frontale nella notte

È successo attorno alle 3 in via Padova, una strada di campagna piuttosto stretta. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Adria: dai primi rilievi, comunque, sembra evidente che lo scontro sia avvenuto frontalmente. L'impatto violento non ha lasciato scampo alla donna, che stava viaggiando in auto da sola. Ferita la persona alla guida dell'altro veicolo: è stata soccorsa dal personale medico e trasportata all'ospedale.