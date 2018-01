Tragedia negli ultimi giorni dell'anno: anziana investita dalla nipote muore poche ore dopo

È stata investita dall'automobile della nipote ed è spirata poche ore più tardi all'ospedale di Mestre. Non c'è stato nulla da fare per Elisa Biasotto, 81enne residente a San Donà, morta il 31 dicembre - lo riportano i quotidiani locali - in seguito a una tragica fatalità. L'incidente è avvenuto la sera prima a Noventa, all'esterno dell'abitazione della nipote dell'anziana, 26enne. Insieme a lei e ad altri parenti aveva appena trascorso la serata, una cena in compagnia in occasione delle festività. La giovane, alla fine della serata, stava per accompagnare a casa la nonna. Prima di salire in macchina (una Opel Agila) ha girato la chiave di accensione, con l'intenzione di scaldare il motore e far sbrinare il parabrezza. Proprio in quel momento la 81enne è passata davanti all'auto per raggiungere il posto passeggero. Improvvisamente la macchina è sbalzata in avanti, colpendo la Biasotto: evidentemente il veicolo era in marcia.

Corsa all'ospedale ed emorragia

L'errore si è rivelato fatale. L'impatto non è stato troppo violento, ma l'anziana signora è finita contro una siepe, ferendosi a una gamba e cominciando a perdere molto sangue: il caso ha voluto infatti, che la 81enne soffrisse di alcune patologie che la costringevano ad assumere un farmaco anticoagulante. Subito sono stati allertati i soccorsi, che hanno inviato sul posto un'ambulanza per il trasporto d'urgenza all'ospedale di San Donà. Da lì si è deciso per il trasferimento all'Angelo di Mestre. L'emorragia, però, non si è fermata. L'età avanzata della signora e le sue condizioni di salute non hanno aiutato. La poveretta è stata dichiarata morta il pomeriggio del 31. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause del decesso ed accertare eventuali responsabilità. L'esame avverrà lunedì.