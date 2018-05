Tragico incidente sul Passante: schianto tra due auto, muore una giovane donna

Tragico incidente stradale sabato sera sul Passante di Mestre, in direzione Trieste. Per cause al vaglio della polizia stradale, all'altezza del chilometro 382, poco dopo il casello di Spinea, due auto si sono scontrate. Una donna di 28 anni residente nella provincia di Napoli, a Frattaminore, purtroppo ha perso la vita, mentre altri 3 coinvolti sono rimasti feriti. Lo schianto alle 21.45 circa: l'impatto sarebbe avvenuto appena fuori dal sottopasso "Miranese", dopodiché una Nissan Qashqai sarebbe rimasta ferma in corsia di sorpasso dopo aver impattato contro il guard-rail laterale, mentre l'altra sarebbe finita cappottata in corsia d'emergenza.

Soccorsi inutili

E' qui che si trovava la giovane donna deceduta, mentre gli altri coinvolti non avrebbero riportato conseguenze gravi: la vittima si trovava a bordo di una Fiat Panda condotta dalla sorella con a bordo anche un'altra persona. Sul posto hanno operato fino a tarda serata i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polstrada e 4 mezzi ausiliari di Cav, con i tecnici coordinati dal Centro operativo di Mestre.

Operazioni fino a mezzanotte

L'incidente, visto il traffico non particolarmente sostenuto a quell'ora, non ha provocato incolonnamenti. Fino alla rimozione dei mezzi incidentati si è potuto procedere in un primo momento solo in corsia centrale, successivamente anche in corsia di sorpasso. Le operazioni si sono concluse solo verso mezzanotte.