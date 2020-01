Schianto in serata, morta una ragazza

Una ragazza di 25 anni, Sara Michieli, di Mestre, ha perso la vita domenica sera in seguito a un incidente stradale avvenuto verso le 22 a Caltana, nel comune di Santa Maria di Sala. L'auto che stava guidando, una Lancia Ypsilon, si è scontrata frontalmente contro un'altra macchina proveniente dalla direzione opposta, lungo via Caltana, e la giovane è rimasta incastrata nell'abitacolo. Per lei, nonostante l'intervento delle ambulanze e dei vigili del fuoco, non c'è stato niente da fare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. A bordo dell'altra auto, una Alfa Mito, c'erano tre ragazzi. Le loro condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi. Quello alla guida, di 27 anni, è stato sottoposto - come da prassi - ai test dell'alcol. Le cause dello schianto non sono ancora accertate, ma potrebbero aver contribuito la scarsa visibilità (in molte zone della provincia ieri sera c'era nebbia) e il fatto che la carreggiata è piuttosto stretta e potenzialmente pericolosa. Le due automobili sono state trovate al centro della strada.