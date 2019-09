Moto contro auto, una veneziana morta a Firenze

Domenica mattina due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto a Sant'Angelo a Lecore (Firenze), in via Pistoiese. Nel sinistro erano coinvolti una vettura, una moto e alcuni ciclisti. A bordo della moto c'era una coppia: lui, Marco Tilli, 53enne residente a Quarrata (Pistoia), è deceduto sul colpo, mentre la donna, Susy Vallardi, 52enne di Camposampiero ma residente nel comune di Venezia, è morta nel pomeriggio. È stata inizialmente trasportata all'ospedale di Careggi con l'elisoccorso, ma le sue condizioni erano disperate e non ce l'ha fatta.

Incidente mortale

L'impatto è stato violento, tanto che la moto è finita fuori carreggiata e poi è stata avvolta dalle fiamme. Da una prima ricostruzione pare che l'auto, per scansare alcuni ciclisti, abbia invaso la corsia opposta prendendo in pieno la moto che è finita contro il guard-rail e poi fuori strada. Sono in corso le indagini che faranno chiarezza sull’esatta dinamica del fatto, anche per accertare eventuali responsabilità. Il ciclista (anch'egli residente a Quarrata) e l’automobilista (26enne residente a Campi Bisenzio) sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per il reato di omicidio stradale. Entrambi hanno riportato solo qualche escoriazione.