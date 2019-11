Schianto tra auto e furgone: morto un 36enne, grave il figlio

C'erano un padre e un figlio a bordo di uno dei veicoli coinvolti nell'incidente mortale accaduto venerdì sera lungo la A4, nel tratto tra Cessalto e San Donà di Piave, in direzione Venezia. L'uomo, F. Z., 36enne veneziano che al momento viveva a Salzano, ha perso la vita nell'impatto. Il figlio di 7 anni, di Camponogara, è stato invece preso in cura dai sanitari del 118 e trasferito all'ospedale di Treviso. È rimasta ferita anche una donna, che si trovava a bordo di un altro dei mezzi coinvolti.

Prime verifiche

Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia, riaperto solo alle 3 del mattino di sabato. La polizia stradale ha effettuato i rilievi. Il 118 di Venezia è intervenuto a supposto di quello Trevigiano. Sul posto anche i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici. Lo scontro ha coinvolto due automobili e un furgone. In base alle prime verifiche, una delle auto avrebbe toccato il guardrail laterale per poi finire al centro della strada, ed essere centrata dal furgone.